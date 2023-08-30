У Польщі будуть виробляти комплектуючі до F-16

Цитата

«PZL Mielec в кінцевому підсумку вироблятиме від 70 до 80 відсотків конструкції фюзеляжу F-16, - сказав Закрецький.

Він зазначив, що компанія має намір реалізувати цей план до кінця наступного року.

Деталі

У вівторок на заводі відбулася церемонія презентації першої задньої частини конструкції фюзеляжу винищувача F-16.

Закрецький підкреслив, що представлена деталь - це лише один з компонентів, які виробляються на заводі.

Завод готувався до виробництва конструкцій для винищувачів з січня 2021 року.

Досі PZL Mielec виробляв компоненти для гелікоптерів Black Hawk та літаків M28. Як зазначив Закрецький, завдяки розширенню асортименту продукції до деталей для винищувачів F-16, компанія диверсифікувала своє виробництво.

Доповнення

Нідерланди і Румунія підписали лист про наміри забезпечити у навчальному центрі в Румунії навчання на літаках F-16 та їх технічне обслуговування, що стане внеском у зміцнення протиповітряної оборони України.