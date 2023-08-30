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В Польше будут производить комплектующие к F-16

В Польше будут производить комплектующие к F-16

Киев • УНН

 • 496246 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Польша расширяет производство компонентов для истребителей F16, заявил в среду директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий. Об этом пишет Polska Agencja Prasowa, сообщает УНН.

Цитата

«PZL Mielec в конечном итоге будет производить от 70 до 80 процентов конструкции фюзеляжа F-16, - сказал Закрецкий.

Он отметил, что компания намерена реализовать этот план до конца следующего года.

Детали

Во вторник на заводе состоялась церемония презентации первой задней части конструкции фюзеляжа истребителя F-16.

Закрецкий подчеркнул, что представленная деталь - это лишь один из компонентов, которые производятся на заводе.

Завод готовился к производству конструкций для истребителей с января 2021 года.

До сих пор PZL Mielec производил компоненты для вертолетов Black Hawk и самолетов M28. Как отметил Закрецкий, благодаря расширению ассортимента продукции до деталей для истребителей F-16, компания диверсифицировала свое производство.

Дополнение

Нидерланды и Румыния подписали письмо о намерениях обеспечить в учебном центре в Румынии обучение на самолетах F-16 и их техническое обслуживание, что станет вкладом в укрепление противовоздушной обороны Украины.

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