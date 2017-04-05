Відчуження акцій "Укртатнафти" коштуватиме Україні понад 140 млн доларів - Ю.Кармазін

За його словами, Україна за вказаним спором дійсно ризикує понести значні втрати. І наплювательське ставлення Мінюсту до рішень міжнародних інстанцій цьому процесу лише сприятиме.

Як відомо ПАТ “Татнефть” подала клопотання до Федерального окружного суду Колумбії про примусове виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов’язана виплатити підприємству 144 мільйони доларів США.

ПАТ “Татнефть” розпочало судові спори з Україною, тому що у 2007 році було позбавлено своїх акції в компанії “Укртатнафта” (росіянам належало більше 50%), чим, як визначив Паризький суд “Україна порушила права ПАТ „Татнефть“ на справедливе і рівне ставлення до інвесторів, передбачене Двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій між Росією і Україною”.

Ю.Кармазін зазначив, що де-юре “Укртатнафта” і належний їй Кременчуцький НПЗ контролювалися державою, а де-факто, там давно діяли управлінці І.Коломойскього.

“І де-юре в таких ситуаціях відповідає держава тому що вона має більшу частку. Через це є величезний ризик. І Україна не тільки ж це рішення не виконує. І позиція Мін'юсту часто буває наплювательська така, бо її ніхто не контролює. І виходить, що ми можемо нести втрати абсолютно безпідставно.

Я бачу тут невиконання вимог і зобов'язань, і наявність вини держави, на превеликий жаль. Тому якщо оцінювати вірогідність виграшу позову, то скоріш, Україні таки доведеться все ж виплатити ці кошти”, — додав він.

Юрист також пояснив, що у програному спорі між Україною і “Татнефтю” він бачить сигнал до того, що уряд має все ж розібратися із власниками “Укртатнафти”.

“І якщо буде встановлена вина менеджерів чи членів правління, які були найняті чи працювали на користь фірм Коломойського то треба, щоб вони і відшкодували цю шкоду, яка вже спричиняється і може бути спричинена, в тому числі за рахунок долі підприємств Коломойського. Потрібно було це питання вирішувати вже давно”, — додав Ю.Кармазін.

Нагадаємо, голову правління “Укртатнафти” Павла Овчаренка МВС оголосило в розшук.

У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко переховується з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

У всеукраїнський розшук П.Овчаренко оголошений за поданням Служби безпеки України.

Так само нагадаємо, П.Овчаренко раніше вже розшукувався МВС.

За даними ЗМІ, він є партнером бізнесмена Ігоря Коломойського, а також причетний до рейдерського захоплення активів агрохолдингу “Агрейн”.