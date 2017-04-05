Отчуждение акций "Укртатнафты" будет стоить Украине более 140 млн долларов - Кармазин

По его словам, Украина по указанному спору действительно рискует понести значительные потери. И наплевательское отношение Минюста к решениям международных инстанций этому процессу будет только способствовать.

Как известно ПАО "Татнефть" подала ходатайство в Федеральный окружной суд Колумбии о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить предприятию 144 миллиона долларов США.

ОАО "Татнефть" начало судебные споры с Украиной, потому что в 2007 году был лишен своих акции в компании "Укртатнафта" (россиянам принадлежало более 50%), чем, как определил Парижский суд "Украина нарушила права ОАО "Татнефть" на справедливое и равное отношение к инвесторам, предусмотрено двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной".

Ю.Кармазин отметил, что де-юре "Укртатнафта" и принадлежащий ей Кременчугский НПЗ контролировалось государством, а де-факто, там давно действовали управленцы И.Коломойскього.

"И де-юре в таких ситуациях отвечает государство так как она имеет большую долю. Через это огромный риск. И Украина не только же это решение не выполняет. И позиция Минюста часто бывает наплевательское такая, потому что ее никто не контролирует. И получается, что мы можем нести потери абсолютно безосновательно.

Я вижу здесь невыполнение требований и обязательств, и наличие вины государства, к большому сожалению. Поэтому если оценивать вероятность выигрыша иска, то скорее, Украине таки придется все же выплатить эти средства ", - добавил он.

Юрист также пояснил, что в проигранном споре между Украиной и "Татнефть" он видит сигнал к тому, что правительство все же разобраться с владельцами "Укртатнафты".

"И если будет установлена ​​вина менеджеров или членов правления, которые были наняты работали в пользу фирм Коломойского то надо, чтобы они и возместили этот ущерб, который уже вызывается и может быть вызван, в том числе за счет доли предприятий Коломойского. Нужно было этот вопрос решать уже давно", - добавил Ю.Кармазин.

Напомним, председатель правления "Укртатнафты" Павла Овчаренко МВД объявило в розыск.

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

В всеукраинский розыск П.Овчаренко объявлен по представлению Службы безопасности Украины.

Так же напомним, П.Овчаренко ранее уже разыскивался МВД .

По данным СМИ , он является партнером бизнесмена Игоря Коломойского, а также причастен к рейдерскому захвату активов агрохолдинга "Агрейн".