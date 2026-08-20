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Відбулося 195 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,6 тисячі дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Від початку доби відбулося 195 боєзіткнень, росія завдала 55 авіаударів і запустила 6634 дрони. Найактивніші напрямки — Покровський і Костянтинівський.

Відбулося 195 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,6 тисячі дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,6 тис. дронів та скинув 157 керованих авіаційних бомб, активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилаті/авіаційні ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 157 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6634 дрони-камікадзе та здійснив 2151 обстріл позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося три боєзіткнення, ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з них – із застосовуванням РСЗВ. 

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке та в районі Стариці. 

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у бік Радьківки. 

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Лиман, Новосергіївка, Дробишеве та в районі Новоселівки. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб загарбників йти вперед в бік населених пунктів Озерне, Оріхуватка, Рай-Олександрівка та в районі Кривої Луки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснювали одну штурмову дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка та у бік Степанівки. Одне боєзіткнення триває.

Вісімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Білицьке, Ганнівка, Світле, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 49 окупантів, 12 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему,  один засіб РЕБ, дев’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА, а також 97 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 199 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Долинка. Дві з цих атак іще тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб20.08.26, 07:44 • 3736 переглядiв

Антоніна Туманова

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