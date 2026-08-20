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Произошло 195 боевых столкновений, противник запустил более 6,6 тысячи дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 908 просмотра

С начала суток произошло 195 боестолкновений, Россия нанесла 55 авиаударов и запустила 6634 дрона. Наиболее активные направления — Покровское и Константиновское.

Произошло 195 боевых столкновений, противник запустил более 6,6 тысячи дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 195 боевых столкновений. Враг запустил 6,6 тыс. дронов и сбросил 157 управляемых авиационных бомб, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории, а также 44 крылатые/авиационные ракеты воздушного, наземного и морского базирования, осуществил 55 авиационных ударов с применением 157 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6634 дрона-камикадзе и осуществил 2151 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения, враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из них – с применением РСЗО. 

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Лиман, Избицкое и в районе Старицы. 

На Купянском направлении враг осуществил девять атак в направлении Радьковки. 

Пять попыток захватчиков продвинуться вперед отражали на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Лиман, Новосергеевка, Дробышево и в районе Новоселовки. 

На Славянском направлении Силы обороны остановили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Озерное, Орехуватка, Рай-Александровка и в районе Кривой Луки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили одно штурмовое действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Новоселовка и в направлении Степановки. Одно боестолкновение продолжается.

Восемнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Удачное, Котлино и в направлении населенных пунктов Белицкое, Ганнивка, Светлое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 49 оккупантов, 12 - ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему,  одно средство РЭБ, девять единиц специальной техники, один пункт управления БпЛА, два склада боеприпасов и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены одна единица автомобильной техники, три орудия, четыре пункта управления БпЛА, а также 97 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 199 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали восемь вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Ровное, Долинка. Две из этих атак еще продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла почти полторы тысячи военнослужащих и 1672 БПЛА — Генштаб20.08.26, 07:44 • 3724 просмотра

Антонина Туманова

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