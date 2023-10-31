Відбір на Олімпіаду-2026: стали відомі перші суперники збірної України з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У третьому раунді олімпійського відбору українська хокейна команда зустрінеться з Південною Кореєю та Польщею, четвертий суперник визначиться згодом. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію Міжнародної федерації хокею.
Деталі
Збірна України з хокею в кваліфікації Зимової Олімпіади-2026 почне боротьбу з третього раунду.
На сьогодні відомі два з трьох суперників вітчизняних хокеїстів – це збірні Південної Кореї та Польщі.
Ще один суперник визначиться пізніше - за результатами 2 туру, який відбудеться у грудні 2023 року.
З відбіркового квартету до фінального раунду олімпійської кваліфікації вийде лише одна команда.
Останній раунд передбачає ще один груповий етап, і тільки найкращі команди з кожного квартету потраплять безпосередньо на Олімпійський турнір у Мілані.
Також стало відомо, що за три роки до початку Олімпіади, хокейні чиновники тимчасово включили збірні білорусі та росії до списку учасників Олімпійських Ігор-2026.
Збірна рф потрапила в групу С, де її суперниками можуть стати США та два переможці кваліфікаційних раундів.
Збірна білорусі увійшла до групи D разом зі Словаччиною та Казахстаном.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри допуск спортсменів з білорусі та рф Україна виступить на ЧЄ з дзюдо, але без Білодід