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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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Відбір на Олімпіаду-2026: стали відомі перші суперники збірної України з хокею

Київ • УНН

 • 135550 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У третьому раунді олімпійського відбору українська хокейна команда зустрінеться з Південною Кореєю та Польщею, четвертий суперник визначиться згодом. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію Міжнародної федерації хокею.

Відбір на Олімпіаду-2026: стали відомі перші суперники збірної України з хокею

Деталі

Збірна України з хокею в кваліфікації Зимової Олімпіади-2026 почне боротьбу з третього раунду.

На сьогодні відомі два з трьох суперників вітчизняних хокеїстів – це збірні Південної Кореї та Польщі.

Ще один суперник визначиться пізніше - за результатами 2 туру, який відбудеться у грудні 2023 року.

З відбіркового квартету до фінального раунду олімпійської кваліфікації вийде лише одна команда.

Останній раунд передбачає ще один груповий етап, і тільки найкращі команди з кожного квартету потраплять безпосередньо на Олімпійський турнір у Мілані.

Також стало відомо, що за три роки до початку Олімпіади, хокейні чиновники тимчасово включили збірні білорусі та росії до списку учасників Олімпійських Ігор-2026.

Збірна рф потрапила в групу С, де її суперниками можуть стати США та два переможці кваліфікаційних раундів.

Збірна білорусі увійшла до групи D разом зі Словаччиною та Казахстаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри допуск спортсменів з білорусі та рф Україна виступить на ЧЄ з дзюдо, але без Білодід

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