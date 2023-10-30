Попри допуск спортсменів з білорусі та рф Україна виступить на ЧЄ з дзюдо, але без Білодід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Федерація дзюдо України повідомила про участь національної української збірної на чемпіонаті Європи у Франції. Українські спортсмени доєднаються до змагання навіть попри допуск росіян та білорусів у нейтральному статусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Федерацію дзюдо України (ФДУ).
Цитата
«Федерація дзюдо України офіційно повідомляє про участь національної збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпельє (Франція)», - йдеться у повідомленні ФДУ.
Деталі
Українська команда з дзюдо виступить на чемпіонаті Європи у французькому Монпельє, попри допуск до нього атлетів з росії та білорусі. У ФДУ підкреслюють, що неодноразово зверталися з офіційними листами до федерації та спілки з дзюдо з вимогою не допускати до змагань представників рб та рф. Утім, міжнародні організації проігнорували звернення українців.
"Федерація дзюдо України разом із НОК і Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейської спілки дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників росії та білорусі в будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн і підтримки війни проти України. (...) Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі (Франція). Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє (Франція)", — пояснює у своїй заяві ФДУ.
Доповнення
Склад збірної України з дзюдо на чемпіонат Європи 2023:
Чоловіки:
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- 60 кг – Артем Лесюк, Дільшот Халматов;
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- 66 кг – Богдан Ядов;
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- 81 кг – Михайло Свідрак;
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- 100 кг – Антон Савицький;
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- 100+ кг – Євгеній Балевський.
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Жінки:
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- 63 кг – Юлія Гребеножко;
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- 78 кг – Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко;
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- 78+ кг – Руслана Булавіна, Христина Гоман.
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При цьому в заявці відсутня бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід. Як пояснив "Суспільне Спорт" тренер збірної Віталій Дуброва, Білодід не увійшла до заявки збірної України з дзюдо на чемпіонат Європи 2023 року через травму.
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