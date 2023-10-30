Несмотря на допуск спортсменов из беларуси и рф, Украина выступит на ЧЕ по дзюдо, но без Билодид

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 34012 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 17465 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 43006 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 142434 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 53037 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 108509 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161587 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153267 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154418 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159895 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 62831 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 66095 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 61034 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 78679 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 21739 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 34045 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 80955 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 142478 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 245256 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 297629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23300 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47705 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46603 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59675 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80666 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Несмотря на допуск спортсменов из беларуси и рф, Украина выступит на ЧЕ по дзюдо, но без Билодид

Киев • УНН

 • 81751 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Федерация дзюдо Украины сообщила об участии национальной украинской сборной на чемпионате Европы во Франции. Украинские спортсмены присоединятся к соревнованию даже несмотря на допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины (ФДУ).

Несмотря на допуск спортсменов из беларуси и рф, Украина выступит на ЧЕ по дзюдо, но без Билодид

Цитата

"Федерация дзюдо Украины официально сообщает об участии национальной сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате Европы среди мужчин и женщин, который состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция)", - говорится в сообщении ФДУ.

Детали

Украинская команда по дзюдо выступит на чемпионате Европы во французском Монпелье, несмотря на допуск к нему атлетов из россии и беларуси. В ФДУ подчеркивают, что неоднократно обращались с официальными письмами в федерацию и союз с дзюдо с требованием не допускать к соревнованиям представителей рб и рф. Впрочем, международные организации проигнорировали обращение украинцев.

"Федерация дзюдо Украины вместе с НОК и Министерством молодежи и спорта Украины неоднократно обращались с официальными письмами в Международную федерацию дзюдо (IJF) и Европейский союз дзюдо (EJU) с требованием не допускать к соревнованиям под эгидой этих организаций представителей россии и беларуси в любом статусе. К сожалению, руководство IJF и EJU откровенно игнорирует эти обращения и изложенные в них факты причастности дзюдоистов из стран-агрессоров к силовым структурам своих стран и поддержке войны против Украины. (...) В то же время, возможный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Учитывая эти риски, президиумом ФДУ было принято единодушное решение по поводу участия нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье (Франция)", — объясняет в своем заявлении ФДУ.

Дополнение

Состав сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы 2023:

Мужчины:

  • 60 кг – Артем Лесюк, Дильшот Халматов;
  • 66 кг – Богдан Ядов;
  • 81 кг – Михаил Свидрак;
  • 100 кг – Антон Савицкий;
  • 100+ кг – Евгений Балевский.

Женщины:

  • 63 кг – Юлия Гребеножко;
  • 78 кг – Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко;
  • 78+ кг – Руслана Булавина, Кристина Гоман.

При этом в заявке отсутствует бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид. Как пояснил "Суспільне Спорт" тренер сборной Виталий Дуброва, Билодид не вошла в заявку сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы 2023 года из-за травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец победил на Всемирных Играх по армрестлингу в Саудовской Аравии

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68