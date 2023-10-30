Несмотря на допуск спортсменов из беларуси и рф, Украина выступит на ЧЕ по дзюдо, но без Билодид

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"Федерация дзюдо Украины официально сообщает об участии национальной сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате Европы среди мужчин и женщин, который состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция)", - говорится в сообщении ФДУ.

Детали

Украинская команда по дзюдо выступит на чемпионате Европы во французском Монпелье, несмотря на допуск к нему атлетов из россии и беларуси. В ФДУ подчеркивают, что неоднократно обращались с официальными письмами в федерацию и союз с дзюдо с требованием не допускать к соревнованиям представителей рб и рф. Впрочем, международные организации проигнорировали обращение украинцев.

"Федерация дзюдо Украины вместе с НОК и Министерством молодежи и спорта Украины неоднократно обращались с официальными письмами в Международную федерацию дзюдо (IJF) и Европейский союз дзюдо (EJU) с требованием не допускать к соревнованиям под эгидой этих организаций представителей россии и беларуси в любом статусе. К сожалению, руководство IJF и EJU откровенно игнорирует эти обращения и изложенные в них факты причастности дзюдоистов из стран-агрессоров к силовым структурам своих стран и поддержке войны против Украины. (...) В то же время, возможный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Учитывая эти риски, президиумом ФДУ было принято единодушное решение по поводу участия нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье (Франция)", — объясняет в своем заявлении ФДУ.

Дополнение

Состав сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы 2023:

Мужчины:



60 кг – Артем Лесюк, Дильшот Халматов;



66 кг – Богдан Ядов;



81 кг – Михаил Свидрак;



100 кг – Антон Савицкий;



100+ кг – Евгений Балевский.



Женщины:



63 кг – Юлия Гребеножко;



78 кг – Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко;



78+ кг – Руслана Булавина, Кристина Гоман.



При этом в заявке отсутствует бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид. Как пояснил "Суспільне Спорт" тренер сборной Виталий Дуброва, Билодид не вошла в заявку сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы 2023 года из-за травмы.

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