Українець переміг на Всесвітніх Іграх з армрестлінгу у Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Олег Михайленко із Кривого Рогу став чемпіоном Всесвітніх ігор з армрестлінгу, які відбулися в Саудівській Аравії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Українець переміг у ваговій категорії +110 кг (права рука). Також він став срібним призером (ліва рука) цих змагань.
Тренує Олега заслужений тренер України Сергій Карачун.
Загалом збірна команда України на цьому турнірі, за даними Федерації армрестлінгу України, здобула 14 медалей, з яких п'ять золотих, шість срібних та три бронзові.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк виграла турнір серії Сателіт FIE у Стамбулі