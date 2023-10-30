Украинец одержал победу на Всемирных играх по армрестлингу в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Олег Михайленко из Кривого Рога стал чемпионом Всемирных игр по армрестлингу, которые состоялись в Саудовской Аравии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
Украинец одержал победу в весовой категории +110 кг (правая рука). Также он стал серебряным призером (левая рука) этих соревнований.
Тренирует Олега заслуженный тренер Украины Сергей Карачун.
Всего сборная команда Украины на этом турнире, по данным Федерации армрестлинга Украины, завоевала 14 медалей, из которых пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые.
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