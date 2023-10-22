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Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк виграла турнір серії Сателіт FIE у Стамбулі

Київ • УНН

 • 209192 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 21-річна фехтувальниця миколаївської школи Аліна Полозюк перемогла в жіночій рапірі на турнірі серії Сателіт FIE у Стамбулі. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України, передає УНН.

Фехтувальниця з Миколаєва Аліна Полозюк виграла турнір серії Сателіт FIE у Стамбулі

Цитата

«Фехтувальники продовжують тішити вболівальників успіхами на турнірі серії Сателіт FIE у Стамбулі. Слідом за шаблістками Ольгою Харлан та Аліною Комащук, які напередодні розіграли золото на турецьких доріжках, на найвищу сходинку п’єдесталу в жіночій рапірі зійшла Аліна Полозюк», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 21-річна вихованка миколаївської школи виграла у турі прямого вибування шість поєдинків, зокрема:

  • в 1/16 взяла реванш за поразку на груповій стадії у представниці Таїланду Чаянутпхат Шиннакердчоке (15:8),
  • з мінімальною перевагою (15:14) здолала наступних двох суперниць Уміду Ільосову з Узбекистану та Алісу Ізбіш з Туреччини,
  • в 1/2 змусила скласти зброю румунку Емілію Корбу (12:10),
  • у фіналі виявилася сильнішою за італійку Марту Камміллетті (15:6).

Це вже друга в цьому сезоні (після бронзи у Тімішоарі) й загалом в кар’єрі медаль на рівні Сателіта для Аліни Полозюк.

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