Фехтовальщица из Николаева Алина Полозюк выиграла турнир серии Сателлит FIE в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. 21-летняя фехтовальщица николаевской школы Алина Полозюк победила в женской рапире на турнире серии Сателлит FIE в Стамбуле. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.
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«Фехтовальщики продолжают радовать болельщиков успехами на турнире серии Сателлит FIE в Стамбуле. Вслед за саблистками Ольгой Харлан и Алиной Комащук, которые накануне разыграли золото на турецких дорожках, на высшую ступеньку пьедестала в женской рапире взошла Алина Полозюк», — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 21-летняя воспитанница николаевской школы выиграла в туре прямого выбывания шесть поединков, в частности:
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- в 1/16 взяла реванш за поражение на групповой стадии у представительницы Таиланда Чаянутпхат Шиннакердчоке (15:8),
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- с минимальным преимуществом (15:14) одолела следующих двух соперниц Умиду Илёсову из Узбекистана и Алису Избиш из Турции,
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- в 1/2 заставила сложить оружие румынку Эмилию Корбу (12:10),
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- в финале оказалась сильнее итальянки Марты Каммиллетти (15:6).
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Это уже вторая в этом сезоне (после бронзы в Тимишоаре) и вообще в карьере медаль на уровне Сателлита для Алины Полозюк.
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