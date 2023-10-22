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Фехтовальщица из Николаева Алина Полозюк выиграла турнир серии Сателлит FIE в Стамбуле

Киев • УНН

 • 209192 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. 21-летняя фехтовальщица николаевской школы Алина Полозюк победила в женской рапире на турнире серии Сателлит FIE в Стамбуле. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.

Фехтовальщица из Николаева Алина Полозюк выиграла турнир серии Сателлит FIE в Стамбуле

Цитата

«Фехтовальщики продолжают радовать болельщиков успехами на турнире серии Сателлит FIE в Стамбуле. Вслед за саблистками Ольгой Харлан и Алиной Комащук, которые накануне разыграли золото на турецких дорожках, на высшую ступеньку пьедестала в женской рапире взошла Алина Полозюк», — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 21-летняя воспитанница николаевской школы выиграла в туре прямого выбывания шесть поединков, в частности:

  • в 1/16 взяла реванш за поражение на групповой стадии у представительницы Таиланда Чаянутпхат Шиннакердчоке (15:8),
  • с минимальным преимуществом (15:14) одолела следующих двух соперниц Умиду Илёсову из Узбекистана и Алису Избиш из Турции,
  • в 1/2 заставила сложить оружие румынку Эмилию Корбу (12:10),
  • в финале оказалась сильнее итальянки Марты Каммиллетти (15:6).

Это уже вторая в этом сезоне (после бронзы в Тимишоаре) и вообще в карьере медаль на уровне Сателлита для Алины Полозюк.

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