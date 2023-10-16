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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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МОК погодився додати п'ять видів спорту в олімпійську програму у 2028 році

Київ • УНН

 • 483796 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет погодився додати п'ять додаткових видів спорту в олімпійську програму у 2028 році, включаючи крикет, повідомив МОК у заяві 16 жовтня, пише УНН.

МОК погодився додати п'ять видів спорту в олімпійську програму у 2028 році

Цитата

"Бейсбол/софтбол, крикет (T20), флаг-футбол, лакрос (шістки) та сквош були офіційно включені як додаткові види спорту до програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. Таке рішення ухвалила 141 сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, п'ять видів спорту були запропоновані Організаційним комітетом Олімпіади-2028.

Для бейсболу та софтболу, крикету та лакросу це буде повернення на Олімпійські ігри, а флаг-футбол та сквош дебютують на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Так, бейсбол та софтбол були частиною програми кількох Олімпійських ігор, востаннє – у Токіо-2020. Крикет був у програмі Олімпійських ігор у Парижі 1900 року. Лакрос був включений у програму змагань у Сент-Луїсі у 1904 році та у Лондоні у 1908 році.

На сесії МОК також схвалив рекомендацію Виконкому МОК включити сучасне п'ятиборство, а також важку атлетику до спортивної програми Олімпіади-2028.

Також Виконком МОК вирішив, що будь-яке рішення щодо включення боксу до спортивної програми Олімпіади-2028 відкладено, тому на сесії МОК це питання не обговорювалося.

Інші 28 видів спорту, що входять до олімпійської програми Олімпіади-2028, були схвалені сесією МОК у лютому 2022 року.

Програму заходів та квоти спортсменів буде остаточно затверджено після Олімпіади-2024. 

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