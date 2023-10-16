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МОК согласился добавить пять видов спорта в олимпийскую программу в 2028 году

Киев • УНН

 • 483796 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Международный олимпийский комитет согласился добавить пять дополнительных видов спорта в олимпийскую программу в 2028 году, включая крикет, сообщил МОК в заявлении 16 октября, пишет УНН.

МОК согласился добавить пять видов спорта в олимпийскую программу в 2028 году

Цитата

"Бейсбол/софтбол, крикет (T20), флаг-футбол, лакросс (шестерки) и сквош были официально включены как дополнительные виды спорта в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Такое решение приняла 141 сессия Международного олимпийского комитета (МОК)", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, пять видов спорта были предложены Организационным комитетом Олимпиады-2028.

Для бейсбола и софтбола, крикета и лакросса это будет возвращение на Олимпийские игры, а флаг-футбол и сквош дебютируют на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В частности, бейсбол и софтбол были частью программы нескольких Олимпийских игр, последний раз – в Токио-2020. Крикет был в программе Олимпийских игр в Париже 1900 года. Лакросс был включен в программу соревнований в Сент-Луисе в 1904 году и в Лондоне в 1908 году.

На сессии МОК также одобрил рекомендацию Исполкома МОК включить современное пятиборье, а также тяжелую атлетику в спортивную программу Олимпиады-2028.

Исполком МОК решил, что какое-либо решение о включении бокса в спортивную программу Олимпиады-2028 отложено, поэтому на сессии МОК этот вопрос не обсуждался.

Остальные 28 видов спорта, включенных в олимпийскую программу Олимпиады-2028, были одобрены сессией МОК в феврале 2022 года.

Программа мероприятий и квоты спортсменов будут окончательно утверждены после Олимпиады-2024. 

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