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Отбор на Олимпиаду-2026: стали известны первые соперники сборной Украины по хоккею

Киев • УНН

 • 135550 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В третьем раунде олимпийского отбора украинская хоккейная команда встретится с Южной Кореей и Польшей, четвертый соперник определится позже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Международной федерации хоккея.

Отбор на Олимпиаду-2026: стали известны первые соперники сборной Украины по хоккею

Детали

Сборная Украины по хоккею в квалификации Зимней Олимпиады-2026 начнет борьбу с третьего раунда.

На сегодня известны два из трех соперников украинских хоккеистов – это сборные Южной Кореи и Польши.

Еще один соперник определится позже - по результатам 2 тура, который состоится в декабре 2023 года.

Из отборочного квартета в финальный раунд олимпийской квалификации выйдет лишь одна команда.

Последний раунд предполагает еще один групповой этап, и только лучшие команды из каждого квартета попадут непосредственно на Олимпийский турнир в Милане.

Также стало известно, что за три года до начала Олимпиады, хоккейные чиновники временно включили сборные беларуси и россии в список участников Олимпийских Игр-2026.

Сборная рф попала в группу С, где ее соперниками могут стать США и два победителя квалификационных раундов.

Сборная беларуси вошла в группу D вместе со Словакией и Казахстаном.

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