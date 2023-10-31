Отбор на Олимпиаду-2026: стали известны первые соперники сборной Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В третьем раунде олимпийского отбора украинская хоккейная команда встретится с Южной Кореей и Польшей, четвертый соперник определится позже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Международной федерации хоккея.
Детали
Сборная Украины по хоккею в квалификации Зимней Олимпиады-2026 начнет борьбу с третьего раунда.
На сегодня известны два из трех соперников украинских хоккеистов – это сборные Южной Кореи и Польши.
Еще один соперник определится позже - по результатам 2 тура, который состоится в декабре 2023 года.
Из отборочного квартета в финальный раунд олимпийской квалификации выйдет лишь одна команда.
Последний раунд предполагает еще один групповой этап, и только лучшие команды из каждого квартета попадут непосредственно на Олимпийский турнир в Милане.
Также стало известно, что за три года до начала Олимпиады, хоккейные чиновники временно включили сборные беларуси и россии в список участников Олимпийских Игр-2026.
Сборная рф попала в группу С, где ее соперниками могут стать США и два победителя квалификационных раундов.
Сборная беларуси вошла в группу D вместе со Словакией и Казахстаном.
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