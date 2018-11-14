Видання The Sun опублікувало відео ізраїльського авіаудару в будівлю телекомпанії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. З території сектора Газа з 12 листопада по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Обстріли почалися в ніч на понеділок і тривали до вівторка. Видання The Sun опублікувало момент ракетного обстрілу телекомпанії “Аль-акса”, повідомляє УНН.

Ізраїлем в цілому були атаковані близько 70 цілей - склади зі зброєю, командні пункти ХАМАС і «Ісламського джихаду» і точки запуску ракет. Крім цього, була атакована штаб-квартира телекомпанії «Аль-акса». В атаках брали участь літаки, вертольоти і танки ізраїльської армії. Червоний хрест повідомив про загибель трьох палестинців і «деяку кількість» постраждалих.

Нагадуємо, палестинські військові в секторі Гази заявили, що готові укласти перемир’я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо Тель-Авів прийме аналогічне рішення.

Як передає газета The Jerusalem Post, після цієї заяви кабінет міністрів Ізраїлю з питань зовнішньої політики і безпеки провів нараду, за підсумками якої чиновники доручили Армії оборони Ізраїлю (IDF) продовжувати операцію в секторі Гази. При цьому джерела видання уточнюють, що щонайменше чотири ізраїльських міністра виступили проти перемир’я, включаючи главу Міноборони Авігдора Лібермана.

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