Издание The Sun опубликовало видео израильского авиаудара в здание телекомпании

Израилем в целом были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и “Исламского джихада” и точки запуска ракет. Кроме этого, была атакована штаб-квартира телекомпании “Аль-акса”. В атаках участвовали самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и “некоторое количество” пострадавших.

Напоминаем, палестинские военные в секторе Газа заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение.

Как передает газета The Jerusalem Post, после этого заявления кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, по итогам которой чиновники поручили Армии обороны Израиля (IDF) продолжать операцию в секторе Газа. При этом источники издания уточняют, что по меньшей мере четыре израильских министра выступили против перемирия, включая главу Минобороны Авигдора Либермана.