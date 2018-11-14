Издание The Sun опубликовало видео израильского авиаудара в здание телекомпании

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106374 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112959 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150348 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136646 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128321 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171422 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118096 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141655 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Издание The Sun опубликовало видео израильского авиаудара в здание телекомпании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. С территории сектора Газа с 12 ноября по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались до вторника. Издание The Sun опубликовало момент ракетного обстрела телекомпании “Аль-Акса”, сообщает УНН.

Израилем в целом были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и “Исламского джихада” и точки запуска ракет. Кроме этого, была атакована штаб-квартира телекомпании “Аль-акса”. В атаках участвовали самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и “некоторое количество” пострадавших.

Напоминаем, палестинские военные в секторе Газа заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение.

Как передает газета The Jerusalem Post, после этого заявления кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, по итогам которой чиновники поручили Армии обороны Израиля (IDF) продолжать операцию в секторе Газа. При этом источники издания уточняют, что по меньшей мере четыре израильских министра выступили против перемирия, включая главу Минобороны Авигдора Либермана.

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