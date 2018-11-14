У секторі Гази заявили про готовність укласти перемир'я з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Палестинські військові в секторі Гази заявили, що готові укласти перемир’я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо Тель-Авів прийме аналогічне рішення. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Як передає газета The Jerusalem Post, після цієї заяви кабінет міністрів Ізраїлю з питань зовнішньої політики і безпеки провів нараду, за підсумками якої чиновники доручили Армії оборони Ізраїлю (IDF) продовжувати операцію в секторі Гази. При цьому джерела видання уточнюють, що щонайменше чотири ізраїльських міністра виступили проти перемир’я, включаючи главу Міноборони Авігдора Лібермана.
За даними IDF, з сектора Гази по Ізраїлю в останні два дні були запущені майже 400 ракет. За даними Times of Israel, за останні два дні щонайменше 108 осіб були госпіталізовані в Ізраїлі через масові ракетні атаки. Палестинський рух ХАМАС 13 листопада пригрозив збільшити дальність ракетних ударів по території Ізраїлю, якщо ізраїльські військові не перестануть атакувати об’єкти в секторі Гази.