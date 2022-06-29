Від російських ударів на Харківщині загинула людина, ще п'ятеро - поранені

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"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківській області. Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів в Ізюмському районі загинув 1 чоловік, 1 жінка отримала поранення. Вдень у Чугуївському районі поранення отримали 4 мирні жителі, серед них - 11-річна дівчинка", - повідомили в ОВА.

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В адміністрації закликали не ігноруівти сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо

Вчора російські окупанти били по Харкову та області з реактивної системи залпового вогню – двоє загиблих та дев'ятеро поранених.