Від російських ударів на Харківщині загинула людина, ще п'ятеро - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинув чоловік, ще п'ять людей отримали поранення. Про це інформує пресслужба Харківської ОВА, пише УНН.
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"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківській області. Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів в Ізюмському районі загинув 1 чоловік, 1 жінка отримала поранення. Вдень у Чугуївському районі поранення отримали 4 мирні жителі, серед них - 11-річна дівчинка", - повідомили в ОВА.
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В адміністрації закликали не ігноруівти сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо
Вчора російські окупанти били по Харкову та області з реактивної системи залпового вогню – двоє загиблих та дев'ятеро поранених.