Рашисти вдарили по Харкову та області з РСЗВ: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора російські окупанти били по Харкову та області з реактивної системи залпового вогню – двоє загиблих загиблі та дев'ятеро поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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У Харкові від обстрілів потерпали Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони.
Вдень ворог обстріляв Індустріальний район – п'ятьох осіб госпіталізували, пошкоджено приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.
Приблизно о 23:00 ворог вдарив по Шевченківському району. Внаслідок вибуху в будинку вибило вікна. Одна жінка дістала осколкові поранення, її госпіталізували.
Після 23:00 рашисти вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідського району – виникла пожежа, постраждалих, за попередніми даними, немає.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.
У Печенігах Чугуївського району пошкоджені: котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Рашисти з артилерії обстрілювали село Івашки Золочівської громади.
Внаслідок обстрілу Циркунів Харківського району двоє людей загинули – чоловіки 29 та 36 років, один поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді.
Окрім того, поблизу села Явірське окупанти завдали авіаудар із вертольотів Ка-52.
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