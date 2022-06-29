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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22537 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66003 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 161393 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 165058 перегляди

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Рашисти вдарили по Харкову та області з РСЗВ: є загиблі та поранені

Рашисти вдарили по Харкову та області з РСЗВ: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 195920 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора російські окупанти били по Харкову та області з реактивної системи залпового вогню – двоє загиблих загиблі та дев'ятеро поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

У Харкові від обстрілів потерпали Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони.

Вдень ворог обстріляв Індустріальний район – п'ятьох осіб госпіталізували, пошкоджено приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.

Приблизно о 23:00 ворог вдарив по Шевченківському району. Внаслідок вибуху в будинку вибило вікна. Одна жінка дістала осколкові поранення, її госпіталізували.

Після 23:00 рашисти вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідського району – виникла пожежа, постраждалих, за попередніми даними, немає.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

У Печенігах Чугуївського району пошкоджені: котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Рашисти з артилерії обстрілювали село Івашки Золочівської громади.

Внаслідок обстрілу Циркунів Харківського району двоє людей загинули – чоловіки 29 та 36 років, один поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді.

Окрім того, поблизу села Явірське окупанти завдали авіаудар із вертольотів Ка-52.

Нагадаємо

Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів на напрямках Довгалівка – Залиман та Липці – Дементіївка.

Українські Національні Новини

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