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На Харківщині ЗСУ відбили окупантів на двох напрямках – Міноборони

На Харківщині ЗСУ відбили окупантів на двох напрямках – Міноборони

Київ • УНН

 • 92425 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів на напрямках Довгалівка – Залиман та Липці – Дементіївка. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Харківський напрямок. Там Збройні сили України успішно відбили наступ противника в напрямку Довгалівка – Залиман 24 км північно-західніше міста Ізюм, а також Липці – Дементіївка, що у 27 км північніше Харкова. Сили противника було відкинуто на попередні рубежі», - розповів Мотузяник.

Деталі

За його словами, загалом на Харківщині противник дотримується тактики втримання раніше зайнятих позицій і не допущення виходу Сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупування окупаційних військ росії, які діє на Слов'янському напрямку.

«З цією метою ворог намагається постійно тримати українські підрозділи в стані напруження та регулярно обстрілює позиції українських військ з важкої артилерії. Зокрема, такі факти зафіксовані вчора в районах Руська Лозова, Рубіжне і Старий Салтів», - сказав Мотузяник.

Доповнення

Харків знову обстріляли окупанти, відомо про 5 постраждалих.

Українські Національні Новини

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