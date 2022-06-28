На Харківщині ЗСУ відбили окупантів на двох напрямках – Міноборони

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«Харківський напрямок. Там Збройні сили України успішно відбили наступ противника в напрямку Довгалівка – Залиман 24 км північно-західніше міста Ізюм, а також Липці – Дементіївка, що у 27 км північніше Харкова. Сили противника було відкинуто на попередні рубежі», - розповів Мотузяник.

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За його словами, загалом на Харківщині противник дотримується тактики втримання раніше зайнятих позицій і не допущення виходу Сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупування окупаційних військ росії, які діє на Слов'янському напрямку.

«З цією метою ворог намагається постійно тримати українські підрозділи в стані напруження та регулярно обстрілює позиції українських військ з важкої артилерії. Зокрема, такі факти зафіксовані вчора в районах Руська Лозова, Рубіжне і Старий Салтів», - сказав Мотузяник.

Доповнення

Харків знову обстріляли окупанти, відомо про 5 постраждалих.



