Харків знову обстріляли окупанти, відомо про 5 постраждалих - голова ОВА

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"Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Дані оновлюються.

"Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!" - додав голова ОВА.

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27 червня, за даними поліції, ракетних та артилерійських атак зазнали п’ять районів Харкова, міста області Барвінкове, Золочів, села Андріївка, Гусарівка, смт Печеніги. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, учбовий заклад, будівля автосалону, гаражний кооператив, автомобілі.

Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Харкова загинуло дев'ятеро осіб, поранено – 29.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вказує, що російські терористи підло намагаються помститися Харкову. "Кожної ночі – масовані обстріли. За те, що харків’яни першими помножили на нуль "русский мир". Кожен новий снаряд – крик російської поразки й відчаю. Кожен новий день – символ відваги великого українського міста", - зазначив він у Twitter.