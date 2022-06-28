Харьков снова обстреляли оккупанты, известно о 5 пострадавших - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Харьков снова оказался под вражеским обстрелом, известно о 5 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших. Состояние - среднее, 1 госпитализировано в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов в Telegram.
Данные обновляются.
"Просим без необходимости не выходить на улицы города. Оберегайте себя и своих близких!" – добавил глава ОВА.
Ранее
27 июня, по данным полиции, ракетным и артиллерийским атакам подверглись пять районов Харькова, города области Барвенково, Золочев, села Андреевка, Гусаровка, пгт Печенеги. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, учебное заведение, здание автосалона, гаражный кооператив, автомобили.
В результате вчерашнего вражеского обстрела Харькова погибли девять человек, ранены – 29.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк указывает, что российские террористы подло пытаются отомстить Харькову. "Каждую ночь – массированные обстрелы. За то, что харьковчане первыми умножили на ноль "русский мир". Каждый новый снаряд – крик российского поражения и отчаяния. Каждый новый день – символ отваги большого украинского города", - отметил он в Twitter.