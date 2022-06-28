В Харьковской области ВСУ отбили оккупантов на двух направлениях – Минобороны

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские военные успешно отбили наступления российских оккупантов на направлениях Довгаловка – Залиман и Липцы – Дементиевка. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Харьковское направление. Там Вооруженные силы Украины успешно отразили наступление противника в направлении Довгаловка – Залиман 24 км северо-западнее города Изюм, а также Липцы – Дементиевка, что в 27 км севернее Харькова. Силы противника были отброшены на предыдущие рубежи, - рассказал Мотузяник.

Детали

По его словам, в целом на Харьковщине противник придерживается тактики удержания ранее занятых позиций и не допущения выхода Сил обороны Украины на государственную границу, а также в тыл группировки оккупационных войск россии, действующих на Славянском направлении.

«С этой целью враг пытается постоянно держать украинские подразделения в состоянии напряжения и регулярно обстреливает позиции украинских войск с тяжелой артиллерии. В частности, такие факты зафиксированы вчера в районах Русская Лозовая, Рубежное и Старый Салтов», - сказал Мотузяник.

Дополнение

Харьков снова обстреляли оккупанты, известно о 5 пострадавших.

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