Ворог за добу обстріляв три райони Харкова - поліція

За даними поліції, удень та вночі ворог б’є із реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об'єктах. Кожного дня поліцейські фіксують загиблих та поранених серед населення.

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"28 червня ракетних та артилерійських атак зазнали три райони Харкова, міста області Чугуїв, Дергачі, смт Печеніги, село Циркуни", - повідомили у поліції.

Деталі

Внаслідок обстрілів напередодні пошкоджені приватні житлові будинки, приміщення комерційних підприємств, дитячий садок, фельдшерсько-лікарняний пункт, вказали у відомстві.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися напередодні у Індустріальному (4) та Слобідському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах Харківської області. Горіли приватний житловий будинок, адміністративні будівля, виробничі приміщення, а також трава на відкритій території, повідомили у ГУ ДСНС в області.

Доповнення

ЗСУ змусили окупантів відійти від кількох населених пунктів на Харківщині.