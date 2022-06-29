Враг за сутки обстрелял три района Харькова - полиция

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские военные продолжают терроризировать мирное население Харькова и территориальных громад области, 28 июня под вражеские обстрелы попали три района облцентра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, днем ​​и ночью враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам. Каждый день полицейские фиксируют погибших и раненых среди населения.

Цитата

"28 июня ракетные и артиллерийские атаки потерпели три района Харькова, города области Чугуев, Дергачи, пгт Печенеги, село Циркуны", - сообщили в полиции.

Детали

В результате обстрелов накануне повреждены частные жилые дома, помещения коммерческих предприятий, детский сад, фельдшерско-больничный пункт, указали в ведомстве.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли накануне в Индустриальном (4) и Слободском (1) районах Харькова, а также в Чугуевском (1) и Изюмском (1) районах Харьковской области. Горели частный жилой дом, административные здания, производственные помещения, а также трава на открытой территории, сообщили в ГУ ГСЧС в области.

Дополнение

ВСУ заставили оккупантов отойти от нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

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