Враг за сутки обстрелял три района Харькова - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские военные продолжают терроризировать мирное население Харькова и территориальных громад области, 28 июня под вражеские обстрелы попали три района облцентра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, днем и ночью враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам. Каждый день полицейские фиксируют погибших и раненых среди населения.
Цитата
"28 июня ракетные и артиллерийские атаки потерпели три района Харькова, города области Чугуев, Дергачи, пгт Печенеги, село Циркуны", - сообщили в полиции.
Детали
В результате обстрелов накануне повреждены частные жилые дома, помещения коммерческих предприятий, детский сад, фельдшерско-больничный пункт, указали в ведомстве.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли накануне в Индустриальном (4) и Слободском (1) районах Харькова, а также в Чугуевском (1) и Изюмском (1) районах Харьковской области. Горели частный жилой дом, административные здания, производственные помещения, а также трава на открытой территории, сообщили в ГУ ГСЧС в области.
Дополнение
ВСУ заставили оккупантов отойти от нескольких населенных пунктов в Харьковской области.