Рашисты ударили по Харькову и области из РСЗО: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера российские оккупанты били по Харькову и области из реактивной системы залпового огня – двое погибших и девять раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
В Харькове от обстрелов страдали Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы.
Днем враг обстрелял Индустриальный район – пять человек госпитализированы, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.
Приблизительно в 23:00 враг ударил по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна. Одна женщина получила осколочные ранения, ее госпитализировали.
После 23:00 рашисты ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района – возник пожар, пострадавших, по предварительным данным, нет.
По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.
В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Рашисты из артиллерии обстреливали деревню Ивашки Золочевской общины.
В результате обстрела Циркунов Харьковского района два человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, один ранен. Еще двое раненых в Дергачевской общине.
Кроме того, вблизи села Явирское оккупанты нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52.
Напомним
Украинские военные успешно отбили наступление российских оккупантов на направлениях Довгаловка - Залиман и Липцы - Дементиевка.