Рашисты ударили по Харькову и области из РСЗО: есть погибшие и раненые

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13:44 • 27548 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42354 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44634 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22311 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56496 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58657 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера российские оккупанты били по Харькову и области из реактивной системы залпового огня – двое погибших и девять раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

В Харькове от обстрелов страдали Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы.

Днем враг обстрелял Индустриальный район – пять человек госпитализированы, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.

Приблизительно в 23:00 враг ударил по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна. Одна женщина получила осколочные ранения, ее госпитализировали.

После 23:00 рашисты ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района – возник пожар, пострадавших, по предварительным данным, нет.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Рашисты из артиллерии обстреливали деревню Ивашки Золочевской общины.

В результате обстрела Циркунов Харьковского района два человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, один ранен. Еще двое раненых в Дергачевской общине.

Кроме того, вблизи села Явирское оккупанты нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52.

Напомним

Украинские военные успешно отбили наступление российских оккупантов на направлениях Довгаловка - Залиман и Липцы - Дементиевка.

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