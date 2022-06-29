От российских ударов на Харьковщине погиб человек, еще пятеро - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате вражеских обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом информирует пресс-служба Харьковской ОВА, пишет УНН.
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"Россияне продолжают наносить удары по Харьковской области. Сегодня утром в результате вражеских обстрелов в Изюмском районе погиб 1 человек, 1 женщина получила ранения. Днем в Чугуевском районе ранения получили 4 мирных жителя, среди них - 11-летняя девочка", - сообщили в ОВА.
Детали
В администрации призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним
Вчера русские оккупанты били по Харькову и области из реактивной системы залпового огня – двое погибших и девять раненых.