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13:44 • 34086 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 57075 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 53552 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 32099 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 60928 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От российских ударов на Харьковщине погиб человек, еще пятеро - ранены

От российских ударов на Харьковщине погиб человек, еще пятеро - ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате вражеских обстрелов на Харьковщине погиб мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом информирует пресс-служба Харьковской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Россияне продолжают наносить удары по Харьковской области. Сегодня утром в результате вражеских обстрелов в Изюмском районе погиб 1 человек, 1 женщина получила ранения. Днем в Чугуевском районе ранения получили 4 мирных жителя, среди них - 11-летняя девочка", - сообщили в ОВА.

Детали

В администрации призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним

Вчера русские оккупанты били по Харькову и области из реактивной системы залпового огня – двое погибших и девять раненых.

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