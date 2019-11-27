Від початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національний банк України з січня по жовтень 2019 року утилізував майже 3 млн зношених монет. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 2,9 млн зношених монет. Зокрема, утилізовано монети таких номіналів: 1 коп. – 145 тис. шт, 2 коп. – 72 тис. шт, 5 коп. – 171 тис. шт, 10 коп. – 336 тис. шт, 25 коп. – 887 тис. шт, 50 коп. – 1,1 млн шт, 1 грн – 196 тис. шт.
Додамо, за 2018 рік Нацбанк утилізував понад 1 млн зношених монет, зокрема, 773 тис. штук номіналом 25 коп. та 181 тис. штук номіналом 50 коп.
Раніше УНН повідомляв, починаючи з 1 жовтня цього року в Україні не використовують монети номіналом 1, 2 та 5 копійок.