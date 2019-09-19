З 1 жовтня українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2, 5 копійок

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Починаючи З 1 жовтня цього року українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок, але зможуть обміняти їх у банках на банкноти. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН.