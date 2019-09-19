З 1 жовтня українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2, 5 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Починаючи З 1 жовтня цього року українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок, але зможуть обміняти їх у банках на банкноти. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН.
“З 1 жовтня цього року ми більше не будемо і не зможемо використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 коп., але це не привід для хвилювання. Впродовж наступних 3 років ми з вами можемо обміняти ці монети на монети на банкноти інших номіналів у банках, в НБУ зокрема”, — сказав Холод.
Крім того, з початку жовтня розпочнеться вилучення з обігу монет номіналом 25 коп. На відміну від 1, 2 та 5 коп. 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу, ними можна буде розраховуватися.
“Але ті монет номіналом 25 коп., що потрапляють у банки, вже не повертатимуться назад до обігу і поступово їх ставатиме все менше”, — сказав Холод.
За його словами, це робиться для зручності користувачів, економії часу під час здійснення розрахунків та економічної доцільності.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять ввести в обіг монети 20 копійок доки не виведуть з обігу монети номіналом 25 коп.