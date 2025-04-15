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Financial Times

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The Guardian

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Від початку доби на фронті відбулося 87 боїв: де ворог діє найактивніше

Київ • УНН

 • 3294 перегляди

Від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. ЗСУ відбили атаки та завдали значних втрат ворогу в живій силі й техніці.

Від початку доби на фронті відбулося 87 боїв: де ворог діє найактивніше

Від початку цієї доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів 

- йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки і Загризового, де українські захисники зупинили три атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини і Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Шістнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 — безповоротно. Також знищено 9 одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, 15 БпЛА, дев’ять пунктів управління БпЛА, станцію РЕБ та станцію супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено чотири автомобілі, три мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Ворог завдав авіаудару по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих бомб, та здійснив 358 артилерійських обстрілів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Від початку року рф втратила в Україні понад 140 тисяч військових - Сирський12.04.25, 15:32 • 3568 переглядiв

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