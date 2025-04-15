С начала суток на фронте произошло 87 боев: где враг действует наиболее активно

С начала этих суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенных пунктах 76 авиационных ударов, сбросив при этом 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1234 дронов-камикадзе и совершили почти пять тысяч обстрелов - говорится в сводке.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызового, где украинские защитники остановили три атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надии и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григоровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Шестнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Наши защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 - безвозвратно. Также уничтожено 9 единиц автомобильной техники, три мотосредства, 15 БПЛА, девять пунктов управления БПЛА, станцию РЭБ и станцию спутниковой связи. К тому же, повреждены четыре автомобиля, три мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку россиян.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Вольное Поле и в направлении Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросив 56 управляемых бомб, и совершил 358 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

С начала года рф потеряла в Украине более 140 тысяч военных - Сырский