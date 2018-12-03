Від початку дії в Києві проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено понад 50 тис. обстежень – КМДА

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Від початку дії проекту “Лікар у Вашому домі” здійснено 50 217 обстежень, а за минулий тиждень — 1341 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.