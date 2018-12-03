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Від початку дії в Києві проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено понад 50 тис. обстежень – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Від початку дії проекту “Лікар у Вашому домі” здійснено 50 217 обстежень, а за минулий тиждень — 1341 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

“За результатами обстежень 882 особи із 1341 мають надмірну вагу, у 672 обстежених виявлено підвищений артеріальний тиск, у 170 осіб — високий рівень цукру крові, а у 339 осіб — високий рівень холестерину”, — розповів Микола Поворозник.

За його словами, минулого тиждень здійснено 104 виїзди мультидисциплінарних бригад, всього від початку дії проекту здійснено понад 4500 виїздів.

“До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу”, — зауважив Микола Поворозник.

Він нагадав, що у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом “Лікар у Вашому домі”, які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

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