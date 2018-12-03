С начала действия в Киеве проекта "Врач в Вашем доме" осуществлено более 50 тыс. Обследований - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. С начала действия проекта "Врач в Вашем доме" осуществлено 50 217 обследований, а за неделю - 1341 обследования. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По результатам обследований 882 человека с 1341 имеют избыточный вес, в 672 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, в 170 человек - высокий уровень сахара крови, а в 339 человек - высокий уровень холестерина", - рассказал Николай Поворозник.
По его словам, в прошлом неделю осуществлено 104 выезда мультидисциплинарных бригад, всего с начала действия проекта осуществлено более 4500 выездов.
"В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают в социально незащищенных семей или к людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь ", - отметил Николай Поворозник.
Он напомнил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в Вашем доме", расположенных во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.