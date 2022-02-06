Від них відмовилась Європа: Україна отримала першу партію таблеток молнупіравіру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого 2022 року, до України прибула перша партія препарату для екстреного застосування "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.
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"Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme", - заявив Ляшко.
Доповнення
Раніше, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co через те, що нові результати випробувань показали низьку ефективність. Зазначалося, що дані клінічних досліджень "Молнупіравіру" вказують на те, що він лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.
В Україні ж від препарату не відмовилися. І це не вперше.
Нагадаємо
У листопаді цього року Кабінет міністрів України розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить купити препарати проти COVID-19 “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у США та ЄС.
Американські фармацевтичні гіганти Merck та Pfizer оголосили про обнадійливі результати для пероральних препаратів проти коронавірусу. "Молнупіравір" компанії Merck вже був схвалений у Сполученому Королівстві.