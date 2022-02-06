От них отказалась Европа: Украина получила первую партию таблеток молнупиравира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля 2022 года, в Украину прибыла первая партия препарата для экстренного применения "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.
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"Сегодня в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme", - заявил Ляшко.
Дополнения
Ранее, власти Франции отменили заказы на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co из-за того, что новые результаты испытаний показали низкую эффективность. Отмечалось, что данные клинических исследований "Молнупиравира" указывают на то, что он лишь на 30% снижает число госпитализаций и смертей для людей из группы риска.
В Украине же от препарата не отказались. И это не впервые.
Напомним
В ноябре этого года Кабинет министров Украины расширил перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты против COVID-19 “Молнупиравир” и “PF-07321332/ритонавир” в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.
Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов против коронавируса. "Молнупиравир" компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве.