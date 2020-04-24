Від коронавірусної інфекції за кордоном одужали вже 56 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на вечір 23 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 161 українець з COVID-19 , одужали 56 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.
Так, наразі 161 громадянин України проходять лікування від COVID-19 в різних країнах, зокрема, найбільша кількість в Італії — 121 та в Чехії — 6.
Зазначимо, що за кордоном вже одужали 56 українців, проте 7 померли.
Додамо, що найбільше українців одужало у Греції – 22, у Польщі – 6 та по 4 у Домініканській Республіці та Японії.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.