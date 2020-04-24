Від коронавірусної інфекції за кордоном одужали вже 56 українців

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на вечір 23 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 161 українець з COVID-19 , одужали 56 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.