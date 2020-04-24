От коронавирусной инфекции за рубежом выздоровели уже 56 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на вечер 23 апреля на лечении за границей находится 161 украинец с COVID-19, выздоровели 56 украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.
Так, сейчас 161 гражданин Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии — 121 и в Чехии — 6.
Отметим, что за рубежом уже выздоровели 56 украинцев, однако 7 умерли.
Добавим, что больше всего украинцев выздоровели в Греции — 22, в Польше — 6 и по 4 в Доминиканской Республике и Японии.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.