От коронавирусной инфекции за рубежом выздоровели уже 56 украинцев

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на вечер 23 апреля на лечении за границей находится 161 украинец с COVID-19, выздоровели 56 украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.