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Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 260 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 69 444 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше смертей зафіксовано в Італії — 15 887 осіб, в Іспанії — 12 641, США — 9 634 і Франції — 8 078. У Китаї за весь час поширення вірусу померло 3 333 особи.

Кількість інфікованих у світі 2 квітня перевалила за 1 млн осіб. Наразі кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 1 273 990 осіб. У свою чергу, одужали 260 247 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (337 310), Іспанія (131 646), Італія (128 948), Німеччина (100 123), Франція (93 780) та Іран (58 226). У Китаї — 82 602 інфікованих.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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