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У Німеччині спадають темпи зараження коронавірусом

У Німеччині спадають темпи зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Німеччині третій день поспіль спостерігається скорочення кількості заражень коронавірусом. Протягом останньої доби в Німеччині зареєстрували 5936 нових випадків зараження коронавірусом, що менше, ніж у суботу та п'ятницю. Про це повідомляється в даних федерального Інституту Роберта Коха, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Кількість підтверджених в Німеччині випадків коронавірусної інфекцій зросла на 5 936 за останню добу до 91 714 в неділю, і це вже третій день, коли число інфікованих падає. Недільна цифра скоротилася на 146 випадків у порівнянні з 6082 новими зараженнями, зареєстрованими в суботу, що само по собі нижче, ніж 6174 нових випадки в п'ятницю", - пишуть у виданні.

Кількість смертей від коронавірусної хвороби зросла на 184 до 1342.

Однак за даними американського Університету Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, за станом на 15:50 неділі в Німеччині зареєстровано 96 108 випадків коронавірусу, померли 1446 осіб.

Нагадаємо, що на COVID-19 в світі захворіло вже понад 1,2 млн осіб.

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