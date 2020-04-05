У Німеччині спадають темпи зараження коронавірусом

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Німеччині третій день поспіль спостерігається скорочення кількості заражень коронавірусом. Протягом останньої доби в Німеччині зареєстрували 5936 нових випадків зараження коронавірусом, що менше, ніж у суботу та п'ятницю. Про це повідомляється в даних федерального Інституту Роберта Коха, передає УНН з посиланням на Reuters.