В Германии спадают темпы заражения коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86038 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100518 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110025 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99037 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104541 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106452 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131407 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Германии спадают темпы заражения коронавирусом

В Германии спадают темпы заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 20888 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Германии третий день подряд наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом. В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем в субботу и пятницу. Об этом сообщается в данных федерального Института Роберта Коха, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Число подтвержденных в Германии случаев коронавирусных инфекций возросло на 5 936 за последние сутки до 91 714 в воскресенье, и это уже третий день, когда число инфицированных падает. Воскресная цифра сократилась на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, зарегистрированными в субботу, что само по себе ниже, чем 6174 новых случая в пятницу”, — пишут в издании.

Количество смертей от коронавирусной болезни возросло на 184 до 1342.

Однако по данным американского Университета Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 15:50 воскресенье в Германии зарегистрировано 96 108 случаев коронавируса, умерли 1446 человек.

Напомним, что на COVID-19 в мире заболело уже более 1,2 млн человек.

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