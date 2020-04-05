В Германии спадают темпы заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Германии третий день подряд наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом. В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем в субботу и пятницу. Об этом сообщается в данных федерального Института Роберта Коха, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Число подтвержденных в Германии случаев коронавирусных инфекций возросло на 5 936 за последние сутки до 91 714 в воскресенье, и это уже третий день, когда число инфицированных падает. Воскресная цифра сократилась на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, зарегистрированными в субботу, что само по себе ниже, чем 6174 новых случая в пятницу”, — пишут в издании.
Количество смертей от коронавирусной болезни возросло на 184 до 1342.
Однако по данным американского Университета Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 15:50 воскресенье в Германии зарегистрировано 96 108 случаев коронавируса, умерли 1446 человек.
Напомним, что на COVID-19 в мире заболело уже более 1,2 млн человек.