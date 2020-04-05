В Германии спадают темпы заражения коронавирусом

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Германии третий день подряд наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом. В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем в субботу и пятницу. Об этом сообщается в данных федерального Института Роберта Коха, передает УНН со ссылкой на Reuters.