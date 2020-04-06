От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 260 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 69 444 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего смертей зафиксировано в Италии — 15 887 человек, в Испании — 12 641, в США — 9634 и Франции — 8 078. В Китае за все время распространения вируса умерло 3333 человека.
Количество инфицированных в мире 2 апреля перевалило за 1 млн человек. Сейчас количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 1 273 990 человек. В свою очередь, выздоровели 260 247 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (337 310), Испания (131 646), Италия (128 948), Германия (100 123), Франция (93 780) и Иран (58 226). В Китае — 82 602 инфицированных.
Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.