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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 12384 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Від 6° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 1249646 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Опади сьогодні очікуються на заході України, температура повітря протягом доби коливатиметься від 6 градусів морозу до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 6° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях вночі помірний, місцями значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень подекуди невеликі опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, протягом доби 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині 6-11° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Доповнення

Укргідрометцентр прогнозував, що взимку морози не будуть тривалими.

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