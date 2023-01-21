Від 6° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях вночі помірний, місцями значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень подекуди невеликі опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, протягом доби 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині 6-11° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Доповнення

Укргідрометцентр прогнозував, що взимку морози не будуть тривалими.