Від 6° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Опади сьогодні очікуються на заході України, температура повітря протягом доби коливатиметься від 6 градусів морозу до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях вночі помірний, місцями значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вдень подекуди невеликі опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, протягом доби 1-6° морозу.
На решті території без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині 6-11° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
Доповнення
Укргідрометцентр прогнозував, що взимку морози не будуть тривалими.