От 6° мороза до 11° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях ночью умеренный, местами значительный мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем местами небольшие осадки, температура ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью значительный, днем небольшой снег, в течение суток 1-6° мороза.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части 6-11° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Дополнение

Укргидрометцентр прогнозировал, что зимой морозы не будут продолжительными.