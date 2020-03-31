Від 12° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні у вівторок, 31 березня, очікується зниження температури - від 12 градусів морозу до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"31 березня в Україні переважно без опадів, лише вночі та вранці в північних областях та Карпатському регіоні невеликий сніг", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Очікується зниження температури: вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у південно-східних областях вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; в Карпатах протягом доби 7-12° морозу.
На Київщині 31 березня вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.