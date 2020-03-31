От 12° мороза до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине во вторник, 31 марта, ожидается снижение температуры - от 12 градусов мороза до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"31 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северных областях и Карпатском регионе небольшой снег", - отметили синоптики.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Ожидается понижение температуры: ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.
В Киевской области 31 марта ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры: ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.
Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.