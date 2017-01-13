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Вибухівки в Київському суді Одеси не виявлено

Вибухівки в Київському суді Одеси не виявлено

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. У Київському райсуді м.Одеса вибухівки не знайшли. Суд знову працює в штатному режимі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар суду Ольга Карагіоз.

Слідчо-оперативна група, кінологи, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та вибухотехнічна служба протягом години перевірили будівлю суду на наявність вибухонебезпечних предметів. Більше 100 відвідувачів та працівників суду евакуювали. На щастя, жодних вибухових речовин не знайшли.

Зазначимо,що з початку місяця це вже другий випадок мінування Киівського суду. Досі не було притягнуто до відповідальності жодного порушника,який повідомляв про мінування суду.

Як повідомляв УНН, будівлю суду в Одесі "замінували".

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