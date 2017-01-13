Взрывчатку в Киевском суде Одессы не нашли
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. В Киевском райсуде Одессы взрывчатку не нашли. Суд снова работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь суда Ольга Карагиоз.
Следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехническая служба в течение часа проверили здание суда на наличие взрывоопасных предметов. Более 100 посетителей и работников суда эвакуировали. К счастью, никаких взрывчатых веществ не нашли.
Отметим, что с начала месяца это уже второй случай минирования Киевского суда. Пока никто не был привлечен к ответственности за ложное сообщение о заминировании суда.
Как сообщал УНН, здание суда в Одессе "заминировали".