Вибухи у Києві: у двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців - Кличко

Цитата

“Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців”, — повідомив Кличко.

Деталі

Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.

За словами мера Києва, вибухи прогриміли в Шевченківському районі столиці.

Очевидці кажуть про 4 “прильоти”.

Додамо

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Виключення тимчасово окупована Херсонська область та АР Крим.