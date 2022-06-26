Вибухи у Києві: у двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці. Наразі на місці працюють рятувальники та евакуюють людей. Про це пише УНН.
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“Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців”, — повідомив Кличко.
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Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.
За словами мера Києва, вибухи прогриміли в Шевченківському районі столиці.
Очевидці кажуть про 4 “прильоти”.
Додамо
По всій Україні оголошена повітряна тривога. Виключення тимчасово окупована Херсонська область та АР Крим.